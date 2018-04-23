Президент
23 Апреля 2018 12:07
Александр Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Традиционно на мероприятие в Овальный зал приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипкорпуса, средств массовой информации.
Выступление Главы государства будет показано в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30. Телеверсию Послания смотрите завтра в вечернем эфире белорусских телеканалов.
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