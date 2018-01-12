А. Лукашенко: Узнаваемые персоны должны создавать моду на здоровый образ жизни, формировать чувство гордости за народ и страну

12 Января 2018 21:01

Узнаваемые публичные люди должны создавать моду на здоровый образ жизни. Глубокие знания - формировать чувство гордости за народ и страну. Такое мнение высказал Президент Беларуси во время приема в канун старого Нового года.

Встреча в таком формате уже стала доброй традицией. Когда представители ведущих СМИ, творческой интеллигенции, спортсмены и госслужащие могут пообщаться в дружеской неформальной обстановке и обсудить волнующие вопросы. Обращаясь к участникам, Александр Лукашенко отметил, что в современном быстроменяющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность. Ведь нынешнее поколение живет в очень непростое время, когда нет возможности отгородиться от негативных процессов извне. Надо уметь им противостоять - и в этом залог будущих успехов.

Сегодня же Глава государства вручил представителям СМИ, культуры и искусства государственные награды. Они присуждены за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие национальной журналистики, значительные достижения в сфере культуры и искусства. Среди награжденных и наши коллеги. Заведующая отделом политических обозревателей Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Ольга Макей удостоена медали Франциска Скорины.

За высокое профессиональное мастерство в освещении важных событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны благодарностей Президента удостоены заместитель главного директора АТН Сергей Хаментовский и заместитель начальника отдела спецпроектов АТН Наталья Жданович. За создание единого информационного пространства и развитие белорусско-российского сотрудничества в области телевидения и радио орденом Франциска Скорины награжден директор телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. Почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь" присвоено Александру Солодухе за значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства. Наши поздравления!