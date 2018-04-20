А. Лукашенко: "Причин для роста цен нет"

22 Апреля 2018 21:11

На малой родине у Президента спрашивали о разном. Звучали вопросы также из сферы политики и экономики.

На неделе состоялся официальный визит Главы белорусского государства в Молдову. Вопрос - насколько на двустороннем взаимодействии может сказаться приверженность первых лиц в этой республике разным политическим векторам. Как известно, президент Игорь Додон - сторонник евразийской интеграции, а правительство Молдовы имеет проевропейские взгляды.

Александр Лукашенко прокомментировал итоги визита и перспективы развития отношений. У Беларуси и Молдовы много проектов, начиная от выращивания семян кукурузы, заканчивая виноделием. Говорили и о том, что сегодня волнует людей в нашей стране. Это цены. Александр Лукашенко заявил, что основания для их роста нет. Глава государства отметил стабильность в валютной сфере и вопросах инфляции. В прошлом году ее удалось сохранить на приемлемом запрогнозированном уровне.