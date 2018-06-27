А.Лукашенко: Миролюбие является основной характеристикой внешней политики Беларуси

Миролюбие является основной характеристикой внешней политики Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. 10 новых дипломатов аккредитованы в нашей стране. Среди них - послы Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. С этой торжественной церемонии официально начинается их миссия.

После церемонии за символическим бокалом шампанского Президент пообщался с членами дипкорпуса. Каждый из них призван работать для продвижения сотрудничества с Беларусью. Мы приветствуем решение нашего многолетнего партнера Узбекистана открыть в Минске полноценное диппредставительство. Приоритетная задача - выстраивание добрососедских отношений с Польшей. Годы успешного сотрудничества уже связывают Минск и Рим. Есть интерес развивать диалог с Кипром, Латинской Америкой и Азией. Создана хорошая основа для развития контактов с Пакистаном. Аккредитация послов африканских стран позволит найти новые точки соприкосновения.