А.Лукашенко: Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики

3 Февраля 2018 09:01

Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государством немало сделано для развития отечественной науки. Были услышаны и предложения деятелей научной сферы. В стране подготовлен ряд законодательных актов, направленных на повышение социального статуса научных работников и создание благоприятной среды для интеллектуальной деятельности. Президент назвал одним из ключевых условий успешного развития инновации в промышленной и аграрной сферах, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине и фармацевтике в тех отраслях, которые определяют уровень и качество жизни людей.

На мероприятие были приглашены более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний. Среди них много имен, известных не только в Беларуси, но и за рубежом. Представители научной элиты делились своими мнениями на злобу дня. Это создание научных школ в медицине и внедрение промышленных разработок в производство. В преддверии Олимпиады затронули роль спортивной науки. Говорили и о вкладе белорусских умов в решение вопроса продовольственной безопасности.