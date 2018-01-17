А. Лукашенко: Беларусь открыта для новых идей и проектов

16 Января 2018 21:02

Беларусь открыта для новых идей и проектов. С такими словами Президент Александр Лукашенко обратился к послам из двенадцати стран во время церемонии вручения верительных грамот. По сути это аккредитация дипломатов, которые только начинают свою миссию.

Среди них представители постсоветских республик - Грузии, Таджикистана и Казахстана. С ними нацелены на углубление кооперации. Свои полномочия подтвердили и делегаты от партнеров по дальней дуге белорусского экспорта - Камбоджа, Малайзия, Египет, Нигерия, Куба и Колумбия. Контакт с этими странами налажен уже давно, но всегда есть точки дополнительного роста. От европейского региона верительные грамоты вручили послы Мальты, Хорватии и Исландии. В этом направлении спектр сотрудничества тоже становится все шире: от контактов на уровне туризма и бизнеса до качественного развития товарооборота.

В разных частях света знают о Беларуси как о миролюбивом европейском государстве, которое выступает донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе. А это немаловажно для продвижения сотрудничества.

Обо всем подробнее расскажет наш политический обозреватель Наталья Бреус.

О традициях национального чаепития дипломатично начинаем разговор с послом Ертысбаевым. Настоящий казахский чай - это когда сначала наливают горячее молоко, смешанное со сметаной или даже маслом, а уж потом доливают черный крепко заваренный. Напоследок разбавляют кипятком. Раньше напиток подавали в пиалах, теперь все чаще в обычных чашках. Время меняется. В Казахстане хоть и чтят традиции, но нацелены на модернизацию экономики и общества.

Так спокойно рассуждает посол о традициях и новшествах. Дипломатическая выдержка пришлась ему очень кстати, ведь включился в работу в нашей стране без раскачки. И первым его делом стала организация визита на высшем уровне. Назарбаев приезжал в Минск в конце ноября. Именно тогда президентами был подписан масштабный договор о сотрудничестве Минска и Астаны до 2026 года.

Использовать на полную намерены преимущества Евразийского союза. Ставку готовы делать на логистические возможности и потенциал уже не просто транспортных, а цифровых коридоров. О такой цифровой трансформации экономики почти в унисон говорили президенты на той ноябрьской встрече.

Все поручения президентов держат в уме. Кстати, казахстанское посольство прямо напротив - через проспект от Дворца Независимости. Здесь вырисовывается целый дипломатический квартал.

Посол Казахстана - один из 12 дипломатов, которые сегодня присутствовали на церемонии во Дворце Независимости. Каждый прибыл в Минск, чтобы вручить белорусскому Президенту верительную грамоту. Это, по сути, удостоверение, подтверждающее полномочия. Только приступая к работе, зарубежные послы не получают документ, а наоборот, сдают его. Вот такая традиция.

Ротация послов - обычное дело. И периодически в иностранном дипкорпусе появляются новые лица. С приездом посла всегда связаны особые ожидания. Ну как минимум того, что новый человек подстегнет развитие двусторонних отношений стран. Находясь в центре Европы, Беларусь рассчитывает развивать диалог со всеми государствами, в какой бы части света они не находились. В этот раз - настоящий парад континентов - дипломаты из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Несмотря на то, что многие дипломаты уже несколько недель, и даже месяцев как в стране, официально и юридически с этого вторника начинается отсчет их миссии. Некоторые одновременно руководят посольствами в других странах. Как, например, Тончи Станичич из Хорватии работает и в России. Новый посланник официального Загреба сожалеет лишь о потерянном времени - надо наверстывать.

При вручении верительных грамот строго соблюдают церемониал. Несколько шагов, передача письма от своего президента белорусскому лидеру, рукопожатие и традиционное фото. Все это важно, но, обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко говорит, по сути, об универсальном правиле, которого официальный Минск придерживается в диалоге с зарубежными партнерами. Главное - Беларусь всегда открыта для новых идей, инициатив и проектов.

Именно бизнес-интерес связывает Минск и Рейкьявик. Если у нашей республики реноме донора стабильности в регионе, то вот Исландия - "страна льдов" - славится своим рыбным промыслом. Поставки морских деликатесов налажены и к нам. Посол Исландии аккредитована в Беларуси после более чем десятилетнего перерыва. Вот уж точно - "между нами тает лед!".

На старте 2018 к работе в нашей стране приступают посланники государств так называемой дальней дуги белорусского экспорта - Кубы, Колумбии, Камбоджи, Египта, Нигерии, Малайзии. Президент заметил, что Беларусь может предложить партнерам самые разные модели интеграции. Для этого есть хороший экономический фундамент. Также важную роль в развитии межгосударственных отношений играют уже принятые решения по развитию деловой инициативы и инвестклимата в целом.

Колоритным костюмом выделялся посол 30-миллионной Малайзии. Говорит дипломат, что при желании сотрудничать расстояние - не помеха.

Президент на этой встрече анонсировал ряд зарубежных визитов. В 2018 Александр Лукашенко намерен посетить Кубу. Эта страна - союзник и белорусский плацдарм в Латинской Америке.

Пристальное внимание лидеров всегда подстегивает правительства, министров, да и деловые круги. Так было с Грузией - в 2015 визит Александра Лукашенко в эту страну придал импульс диалогу. Если в цифрах, то почти вдвое вырос товарооборот. В тонусе держит и запланированное Президентом посещение этой страны уже в этом году. Беларусь и Грузия намерены значительно продвинуться в промышленной кооперации. В Тбилиси создается сборочное производство лифтов.

После церемонии Глава белорусского государства пообщался с каждым послом. Александр Лукашенко приветствовал гостей символическим бокалом шампанского. Назначение в Беларусь может стать заметной ступенью в их дипломатической карьере. А усилия посланников иностранных государств пойдут на пользу двустороннему сотрудничеству с Беларусью. С места в карьер - дипломат из Нигерии. Сразу заговорил о необходимости создания совместного производства.

Небольшая аудиенция для каждого дипломата. Из разговора с представителем Таджикистана стало понятно, договоренности с коллегой Рахмоном, который приезжал в конце прошлого года, - в силе. Сборка сельхозтехники в Гиссаре - это общий результат, но тогда президенты условились о проведении масштабной выставки, так сказать "презентации возможностей" в этой стране.

Несмотря на присущую этим людям дипломатическую выдержку, было заметно, что настрой на работу боевой. Даже в неформальной беседе старались обозначить интересы страны. Старт дипломатической миссии ознаменовали и мини-флаги стран на капотах автомобилей. Сразу заметно, кто какое государство представляет. Хочется верить, что знаковой будет и миссия дипломатов в Беларуси.