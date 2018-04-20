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22.04.2018 17:55 / Поздравляем с победой белорусских теннисисток! Женская сборная в мировой элите и в следующем году!
22.04.2018 16:05 / Спорт Виктория Кужмова одолела Александру Саснович. В парной игре определится победитель поединка
22.04.2018 15:10 / Спорт Тремя матчами сегодня продолжится 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу
22.04.2018 15:09 / Спорт Ирина Шиманович побеждает на теннисном турнире в Шарм-эль-Шэйхе
22.04.2018 15:08 / Культура Из хора мальчиков - в полноценное хоровое отделение. Юбилей отмечают профессионалы музыкального дела
22.04.2018 15:07 / В мире Байкеры Рима недовольны состоянием местных трасс
22.04.2018 15:06 / В мире Тегеран готов возобновить ядерную программу
22.04.2018 15:05 / В мире В Индии введена смертная казнь за изнасилование детей
22.04.2018 15:04 / В мире Эвакуация на французском острове в связи с угрозой теракта
22.04.2018 15:03 / В мире Двойной теракт в Кабуле
22.04.2018 15:02 / Общество В Силичах главы зарубежного дипкорпуса в нашей стране прошли мастер-класс по контраварийной подготовке
22.04.2018 15:01 / Спорт Классную и яркую игру продемонстрировала Арина Соболенко. Наша сборная ведет со счетом 2:1
22.04.2018 12:14 / Общество Профессиональный праздник отмечает Комитет судебных экспертиз
22.04.2018 12:12 / В мире Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе
22.04.2018 12:09 / В мире В Никарагуа растет число жертв массовых протестов
22.04.2018 12:07 / В мире Мощный взрыв прогремел на западе Чили
22.04.2018 12:05 / Общество Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
22.04.2018 12:03 / Спорт На "Чижовка-Арене" начинается второй день главного теннисного противостояния года
22.04.2018 12:01 / Общество Более семи с половиной миллионов рублей заработали белорусы на республиканском субботнике
22.04.2018 09:18 / Культура Во всех регионах Беларуси проходит Фест экскурсоводов
22.04.2018 09:16 / Спорт Кубок Федерации: 1:1 после первого игрового дня
22.04.2018 09:13 / В мире Мощный шторм обрушился на юго-запад Китая
22.04.2018 09:11 / В мире На Москву обрушился мощный шторм
22.04.2018 09:09 / Общество На трассе М1 была песчаная буря
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