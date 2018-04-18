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18 Апреля 2018 19:30

Завершилась встреча трехсторонней контактной группы по Украине

За время пасхальных праздников были нарушения режима прекращения огня. Мартин Сайдик выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц, 1,5 недели назад попавших на мину при передвижении на автомобиле. Вчера также подверглись обстрелу работники Донецкой фильтровальной станции, находившиеся в тот момент в автобусе. По предварительным данным, 5 человек в тяжелом состоянии, 1 погиб. Мартин Сайдик неделю назад сам побывал в зоне конфликта и убедился в сложном положении людей и их нуждах.

 

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