Завершается выдвижение кандидатур в участковые избиркомы на выборах депутатов местных Советов

31 Декабря 2017 12:14

В Беларуси завершается выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии на выборах депутатов местных Советов. Сегодня последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут подавать документы. Напомним, участковые избиркомы должны быть созданы не позднее 3 января. Параллельно продолжается выдвижение кандидатов в депутаты.