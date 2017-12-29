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Завершается выдвижение кандидатур в участковые избиркомы на выборах депутатов местных Советов
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31 Декабря 2017 12:14

Завершается выдвижение кандидатур в участковые избиркомы на выборах депутатов местных Советов

В Беларуси завершается выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии на выборах депутатов местных Советов. Сегодня последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут подавать документы. Напомним, участковые избиркомы должны быть созданы не позднее 3 января. Параллельно продолжается выдвижение кандидатов в депутаты.

  

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