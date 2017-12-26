Завершается выдвижение кандидатов в состав участковых избирательных комиссий

26 Декабря 2017 19:11

Успеть подать документы можно до конца года. Предвыборная кампания проходит под пристальным контролем местных наблюдателей - их зарегистрировано более полутора тысяч. Самые активные - представители Белорусского республиканского союза молодежи, организации "Белая Русь" и Союза ветеранов.

Ход предвыборной кампании в интервью нашему телеканалу прокомментировала председатель Центризбиркома. Сейчас идет выдвижение кандидатов в депутаты. Всего зарегистрировано 17,5 тысячи инициативных групп по сбору подписей - лишь 16 было отказано по различным причинам. Наибольший интерес к выборам традиционно в столице. По словам Лидии Ермошиной, активность потенциальных кандидатов в политической гонке этого года даже выше президентской предвыборной кампании. Однако в областных советах конкурс гораздо меньше. Есть округа, где нет ни одной инициативной группы.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Скорее всего, там выдвижение будет от трудовых коллективов. Таких округов по стране 14, не много. Но меня настораживает, что 12 из них на территории Брестской области. Инициативные группы и сами кандидаты там работают неактивно. Там, скорее всего, не будет конкуренции".

Выдвижение кандидатов завершится 8 января. Традиционно сделать это можно тремя способами - путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов. Самая активная фаза предвыборной кампании - агитация - стартует 18 января и продлится до основного дня голосования - 18 февраля.