Политика
6 Апреля 2018 12:03
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Минске
Тема безопасности обсуждается на заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Оно проходит в эти минуты в Минске. Встреча довольно представительная - главы внешнеполитических ведомств семи стран Содружества. Всего на повестке 12 вопросов - от противодействия международному терроризму и борьбы с преступностью до сотрудничества в области культуры и гуманитарной сфере. Об итогах встречи станет известно после полудня. На это время запланирована совместная пресс-конференция. В ней примут участие глава белорусского МИД Владимир Макей, председатель СМИД СНГ Сироджиддин Аслов из Таджикистана, а также Председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
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