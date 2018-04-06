Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Минске

6 Апреля 2018 12:03

Тема безопасности обсуждается на заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Оно проходит в эти минуты в Минске. Встреча довольно представительная - главы внешнеполитических ведомств семи стран Содружества. Всего на повестке 12 вопросов - от противодействия международному терроризму и борьбы с преступностью до сотрудничества в области культуры и гуманитарной сфере. Об итогах встречи станет известно после полудня. На это время запланирована совместная пресс-конференция. В ней примут участие глава белорусского МИД Владимир Макей, председатель СМИД СНГ Сироджиддин Аслов из Таджикистана, а также Председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев.