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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60 %
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24 Января 2018 07:03

Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60 %

Такое мнение высказала глава Центризбиркома. Высокую активность во многом связывают с возможностью проголосовать досрочно. Лидия Ермошина отметила, на местных выборах барьер явки не установлен. Для избирателя привлекателен облик молодого кандидата в депутаты. А участие таких претендентов в гонке положительно скажется на активности белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей. Но вы сами понимаете, мы и местная власть боремся за явку избирателей в силу того, что выборы, на которые не пришли люди, не обеспечивают народное представительство, если избиратели не придут на избирательные участки. Хотелось бы, чтобы пришли. И над этим надо работать".

Сейчас в Беларуси проходит агитация кандидатов в депутаты. Основной день голосования - 18 февраля. Досрочное стартует с 13-го.

  

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