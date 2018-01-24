Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60 %

24 Января 2018 07:03

Такое мнение высказала глава Центризбиркома. Высокую активность во многом связывают с возможностью проголосовать досрочно. Лидия Ермошина отметила, на местных выборах барьер явки не установлен. Для избирателя привлекателен облик молодого кандидата в депутаты. А участие таких претендентов в гонке положительно скажется на активности белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей. Но вы сами понимаете, мы и местная власть боремся за явку избирателей в силу того, что выборы, на которые не пришли люди, не обеспечивают народное представительство, если избиратели не придут на избирательные участки. Хотелось бы, чтобы пришли. И над этим надо работать".

Сейчас в Беларуси проходит агитация кандидатов в депутаты. Основной день голосования - 18 февраля. Досрочное стартует с 13-го.