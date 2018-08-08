Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году

8 Августа 2018

Об этом говорили сегодня на встрече председателя Совета Республики с руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония - Беларусь", председателем специального комитета Палаты представителей парламента Японии по региональному восстановлению Хиромичи Ватанабэ. Михаил Мясникович поприветствовал принятие Японией политических решений об открытии в Беларуси полноценного посольства. Хиромичи Ватанабэ в свою очередь заверил, что в следующем году в Минск будет направлен дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла. Данный шаг, по мнению сторон, поспособствует еще более активному развитию отношений между Беларусью и Японией.

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