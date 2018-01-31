Временный Поверенный в делах США в Беларуси выступил за полную отмену санкций в отношении нашей страны

30 Января 2018 21:03

Американское посольство в Минске расширяет спектр визовых услуг. Так, с 1 февраля впервые за 10 лет белорусы смогут обращаться в диппредставительство за немиграционной визой любой категории. Ее стоимость 160 долларов, срок действия - год. Как сообщили в диппредставительстве, за прошлый год американскую визу получили 7 - 8 тысяч белорусов.

Роберт Райли, Временный Поверенный в делах США в Беларуси: "Наш интерес заключается в том, чтобы санкции были полностью отменены".

Также Временный Поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли выступил за полную отмену санкций в отношении нашей страны. Дипломат отметил, их действие наносит ущерб двусторонним отношениям и подчеркнул, что Беларусь и США сотрудничают во многих сферах, включая международную безопасность и борьбу с преступностью.