Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Латвии

Беларусь будет учитывать действия НАТО на границах, но в выстраивании военной политики не намерена нагнетать напряженность в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии. Также Владимир Макей обратил внимание на то, что Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории. Во время встречи главы МИД обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе, аспекты безопасности, взаимодействие ЕС и Беларуси, речь также шла о подготовке государственных визитов.