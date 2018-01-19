В. Макей прокомментировал заявление Казахстана о возможном переносе переговорной площадки

19 Января 2018 12:02

"Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - так глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал заявление лидера Казахстана по итогам его встречи с президентом США о возможном переносе переговорной площадки из Минска.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к Президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта.

В отличие от других Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе. И мы кровно заинтересованы в его разрешении. Мы не участники переговоров, но Президент Беларуси неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами российско-украинской границы и линии соприкосновения".

Кстати, буквально вчера, подводя итоги очередного заседания в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что "трехсторонняя контактная группа остается единственным постоянным форматом по урегулированию конфликта на востоке Украины".

Сегодня же в МИД ФРГ отметили, что важным является достижение прогресса в выполнении минских договоренностей. Как заявил на брифинге в Берлине представитель ведомства Райнер Бройль: "Я не хочу оценивать отдельные предложения. Для нас важно то, что помогает продвинуться вперед в урегулировании, и второстепенно то, где это будет проходить".