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Владимир Андрейченко дал интервью "Главному эфиру"
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15 Апреля 2018 21:35

Владимир Андрейченко дал интервью "Главному эфиру"

Сотни парламентариев из стран Содружества на этой неделе собрались в Санкт-Петербурге. В Северной столице России прошло 47 заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. На повестке дня десятки вопросов. Среди ключевых - культурное и международное сотрудничество, экономика, безопасность.

Делегацию белорусских парламентариев возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Каким направлениям при разработке законов должна в первую очередь уделять внимание Межпарламентская ассамблея СНГ? Какие задачи стоят перед белорусским парламентом? И о женщинах в политике…

Владимир Андрейченко дал интервью "Главному эфиру" (видео).

 

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