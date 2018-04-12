В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит Парламентская ассамблея ОДКБ

12 Апреля 2018 19:04

Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан обсуждают безопасность: информационную, борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком, торговлю людьми. Как подчеркнули эксперты, большую роль играет международное сотрудничество. Так, благодаря антинаркотической операции "Канал", в которой участвуют более 20 стран, из оборота изъяли свыше 20 тонн различных наркотиков. В прошлом году Беларусь председательствовала в ОДКБ и предлагала усилить борьбу с киберпреступностью и противодействовать гибридным войнам. Парламентарии обсудили и непростую обстановку у границ государств ОДКБ. За последние три года в странах Балтии и Польше - НАТО в пять раз усилило свой военный контингент и провело более 80 учений.

Сегодня в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. На пост председателя переизбрана Валентина Матвиенко. 2018-й - Год культуры - основная тема заседания межкультурный диалог Содружества.