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В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит Парламентская ассамблея ОДКБ
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12 Апреля 2018 15:07

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит Парламентская ассамблея ОДКБ

Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан обсуждают безопасность: информационную, борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком, а также обстановку у границ ОДКБ. За последние годы в странах Балтии и Польше НАТО в пять раз усилило военный контингент.

Также сегодня в Таврическом дворце состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. 2018 - Год культуры, основная тема заседания – межкультурный диалог Содружества.

  

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