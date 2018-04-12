Политика
12 Апреля 2018 15:07
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит Парламентская ассамблея ОДКБ
Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан обсуждают безопасность: информационную, борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком, а также обстановку у границ ОДКБ. За последние годы в странах Балтии и Польше НАТО в пять раз усилило военный контингент.
Также сегодня в Таврическом дворце состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. 2018 - Год культуры, основная тема заседания – межкультурный диалог Содружества.
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