В Санкт-Петербурге пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

13 Октября 2017 07:01

Ключевыми будут вопросы обороны и безопасности. Участники пленарного заседания рассмотрят проекты модельных законов и рекомендаций, направленных на сближение законодательств стран - участниц организации. В частности, по вопросам подготовки военных кадров, оказанию международной правовой помощи по уголовным делам в области противодействия терроризму. Также обсудят реализацию приоритетных направлений председательства Беларуси в ОДКБ.