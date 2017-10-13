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В Санкт-Петербурге пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
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13 Октября 2017 07:01

В Санкт-Петербурге пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Ключевыми будут вопросы обороны и безопасности. Участники пленарного заседания рассмотрят проекты модельных законов и рекомендаций, направленных на сближение законодательств стран - участниц организации. В частности, по вопросам подготовки военных кадров, оказанию международной правовой помощи по уголовным делам в области противодействия терроризму. Также обсудят реализацию приоритетных направлений председательства Беларуси в ОДКБ.  

  

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