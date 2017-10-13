В Санкт-Петербурге прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

13 Октября 2017 21:15

Сегодня в Санкт-Петербурге в Белом зале Мариинского дворца прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили военно-политическую обстановку в Кавказском регионе, взаимодействие в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также непростую ситуацию у границ государств - участниц ОДКБ. За последние три года в странах Балтии и Польше НАТО в 5 раз увеличило свой военный контингент и провело более 80 учений. В этом году Беларусь председательствует в ОДКБ. И заседание Парламентской ассамблеи - хорошая возможность выступить с новыми инициативами. Какими - знает наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Ее репортаж.

Мариинский дворец был построен в середине 19 века как свадебный подарок для дочери императора Николая I, Марии Николаевны. Наряду с Зимним и Таврическим, это один из "политических дворцов" Санкт-Петербурга. Именно здесь проходили важные события Февральской революции 1917 года и государственный переворот 1991.

Сегодня в Мариинском дворце в центре внимания - тема безопасности. Здесь проходит заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. За круглым столом Белого зала дворца - руководители парламентов и делегации 6 государств. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Основные вопросы - это военно-политическая обстановка в Кавказском регионе, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков а также непростая ситуация у границ государств - участниц ОДКБ. Например, за последние три года в странах Балтии и Польше НАТО в пять раз усилило свой военный контингент и провело более 80 учений.

В этом году Беларусь председательствует в ОДКБ. И заседание Парламентской ассамблеи - хорошая возможность выступить с новыми инициативами. Белорусская сторона предложила усилить борьбу с киберпреступностью и противодействию гибридным войнам.

Сергей Рахманов, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности: "Необходимо улучшить экономическую составляющую деятельности ОДКБ, потому что безопасность - это не только военные угрозы, это в первую очередь экономическая и технологическая безопасность. Будем сильны экономически, технологически, сможем отразить и другие угрозы. Обратили внимание на вопросы информационной безопасности, на более эффективное продвижение совместного имиджа стран ОДКБ на международной арене".

А завтра в Санкт-Петербурге откроется 137 Ассамблея Межпарламентского союза. Она обещает стать самой масштабной в истории объединения. Прибудут около 100 председателей зарубежных парламентов и делегации из 150 стран мира. Общее количество зарегистрированных участников - около 2,5 тысячи человек.