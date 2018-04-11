В Санкт-Петербурге открывается заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

12 Апреля 2018 07:00

Сотни парламентариев из стран Содружества сегодня прибыли в Санкт-Петербург. В Северной столице России открывается 47-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Что будут обсуждать в Таврическом дворце? С подробностями наш специальный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.

Таврический дворец наряду с Зимним и Мариинским один из "политических дворцов" Санкт-Петербурга. До Октябрьской революции здесь размещалась Государственная Дума. После Временное правительство. Именно здесь проходил первый съезд рабочих и солдатских депутатов. А в XXI веке Таврический дворец стал штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В 47-м Совете Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие парламентарии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и России. Так как 2018 в СНГ объявлен Годом культуры, основная тема заседания - межкультурный диалог Содружества. Кстати, в этом году в Санкт-Петербурге пройдут Дни Минска, так что у россиян будет хорошая возможность увидеть лучшие отечественные театральные постановки и, конечно, посетить выставки и продовольственные ярмарки. Будут рассмотрены законопроекты, которые касаются информационного обмена, а также в преддверии ЧМ по футболу, который пройдет этим летом в России, обсудят тему сотрудничества в области туризма и спорта. Также парламентарии рассмотрят совместные научные и образовательные проекты. Естественно, будут затронуты вопросы международного сотрудничества, экономики и безопасности.

Параллельно здесь же, в Таврическом дворце, пройдет Парламентская ассамблея ОДКБ. Основные темы - это борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, противодействие гибридным войнам. Также обсудят непростую обстановку у границ государств - участниц ОДКБ.