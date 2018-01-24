23 Января 2018 21:07

Около 400 претендентов на депутатское кресло выбыли из электоральной гонки. Большинство сельских округов будут безальтернативными. Два округа в Новогрудке и вовсе остались без кандидатов. Там предоставили дополнительную возможность выдвинуться от трудовых коллективов или партий.

О ходе избирательной кампании - 2018 нашему телеканалу рассказала глава Центризбиркома. По словам Лидии Ермошиной, большая часть отказов в регистрации были правомерными. Однако в некоторых случаях избирательные комиссии не прощали даже формальных ошибок. Так, инвалиду-колясочнику в Борисовском районе отказали в регистрации из-за технической ошибки, которую допустило его доверенное лицо. Сам подать документы он не мог - комиссия расположена на третьем этаже. По мнению Лидии Ермошиной, в данном случае в избиркоме должны были тщательнее отнестись к этому вопросу.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Центризбирком не может отменить это решение - формально оно является верным, то есть легитимным. Но я думаю, что ничего не мешает самой территориальной районной борисовской комиссии вернуться к рассмотрению этого вопроса, признать, что имела место техническая ошибка, которая была допущена в связи с тем, что кандидат не имел возможности такого свободного доступа в избирательную комиссию, как остальные кандидаты, и зарегистрировать указанное лицо".

Стоит отметить, что в нынешней предвыборной кампании впервые участвуют люди с ограниченными возможностями. Предварительный этап прошли два человека из этой категории. Они продолжат электоральную гонку за депутатское кресло в Гомельский областной и Пинский городской Советы. Напомним, всего в качестве кандидатов в депутаты по всей стране зарегистрировали более 22 тысяч человек.