18 Декабря 2017 12:05

Ровно два месяца осталось до выборов в местные Советы депутатов. В Могилевской области подано более 4 тысяч заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов. Более половины из них - в сельской местности. Наибольшую активность проявили представители Коммунистической и Объединенной гражданской партий. Сбор подписей идет в том числе во время пикетов на улицах.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва: "Графы в подписном листе может заполнять, лучше, если будет заполнять сам избиратель. Но по просьбе избирателя некоторые графы может заполнять и член инициативной группы. А вот дату и подпись в подписном листе поставить обязан собственноручно избиратель".

Сбор подписей в поддержку будущих кандидатов инициативная группа может проводить и во время обхода избирателей. Участники обязаны предъявить удостоверение и паспорт.