Сегодня в Минске завершился семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны. Пять дней дипломаты обсуждали ключевые вопросы совместной работы, проводили анализ выполнения поставленных Главой государства политических и экономических задач.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

"Неделя была весьма насыщенной. Состоялись многочисленные деловые встречи, в том числе с руководителями министерств, ведомств, предприятий и экспортеров, рабочих групп Национального собрания по сотрудничеству с парламентами зарубежных государств".

Основные направления работы дипкорпуса Беларуси - внешнеэкономическая деятельность и торговля, цифровые технологии, образовательный, спортивный и туристический потенциал страны и его экспортная составляющая.