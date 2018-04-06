Режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу упростят

4 Апреля 2018 19:11

В Минске завершилась встреча трехсторонней контактной группы по ситуации на востоке Украины. По ее итогам было решено упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу. Сегодня об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, жители восточной Украины получат возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища.

Мартин Сайдик также призвал к полному соблюдению пасхального перемирия на Донбассе в течение 40 дней, отметив, что с 30 марта число нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Однако достичь полного режима тишины все-таки не удалось.