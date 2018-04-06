В Минске стартует заседание Совета министров иностранных дел СНГ

6 Апреля 2018 09:01

Это один из главных органов Содружества, который отвечает за координацию внешнеполитической деятельности.

Сейчас на месте событий в "Президент-Отеле" работает наша съемочная группа. На связи со студией Юрий Козлов (прямое включение). Сейчас сюда – к зданию "Президент-Отеля" - начинают прибывать участники Совета министров иностранных дел СНГ. Уровень представительства довольно высокий. Семь стран: это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, конечно же, Беларусь – будут представлены главами внешнеполитических ведомств. Всего же в СНГ, напомним, входят 9 государств, еще две страны – Туркменистан и Украина – являются ассоциированными членами Содружества. Главная цель Совета министров иностранных дел – координация внешнеполитической деятельности между государствами СНГ. На повестке сегодняшней встречи – 12 вопросов. Акцент на безопасности, также на борьбе с преступностью и противодействии международному терроризму, координации деятельности правоохранительных органов. Плюс сотрудничество в области культуры и гуманитарной сфере.

Главы делегаций стран Содружества рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования государств – участников Содружества, а также Международный молодежный проект государств – участников Содружества Независимых Государств "100 идей для СНГ".

Через полчаса главы делегаций примут участие в церемонии фотографирования. Затем в программе заседание Совета в расширенном формате, после – подписание официальных документов. Об итогах встречи узнаем после полудня. На это время запланирована совместная пресс-конференция. В ней примут участие глава белорусского МИД Владимир Макей, председателя СМИД СНГ Сироджиддин Аслов из Таджикистана, а также Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.