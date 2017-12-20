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В Минске стартовала очередная встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы
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20 Декабря 2017 12:03

В Минске стартовала очередная встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы

В Минске стартовала очередная встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по ситуации на востоке Украины. Главная тема обсуждения - вопрос обмена пленными. На предыдущем заседании в Минске 5 декабря стороны обязались совершить обмен до новогодних праздников и подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

  

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