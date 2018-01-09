В Минске создано около 700 избирательных участков

9 Января 2018 15:15

Cегодня началась регистрация кандидатов в местные Советы депутатов. Только в Минске подано 345 заявок. В итоге на одно место 6 человек. Избирательные комиссии будут проверять документы, которые подали претенденты на депутатские кресла. Соответствующие удостоверения они получат в течение двух дней. Регистрация продлится до 18 января, после чего у кандидатов начнется период предвыборной агитации - до 17 февраля.

Только в столице мандаты получат 57 кандидатов. Отдать свой голос за того или иного претендента можно будет 18 февраля. Всего же в городе создано около 700 избирательных участков.