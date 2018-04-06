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В Минске сегодня пройдет заседание контактной группы по Украине
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4 Апреля 2018 07:08

В Минске сегодня пройдет заседание контактной группы по Украине

В Минске сегодня пройдет очередное заседание контактной группы по Украине. Среди основных вопросов – обмен пленными. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Несколько дней назад она обсудила с президентом Украины Петром Порошенко вопросы освобождения пленных в Донбассе и возвращение осужденных в России украинцев. Последнее заседание закончилось договоренностью о новом пасхальном перемирии.

  

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