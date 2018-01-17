Политика
18 Января 2018 07:10
В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы
Планируется обсуждение вопроса незаконно удерживаемых лиц. Об этом сообщила глава рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской Народной Республики Ольга Кобцева. Она уточнила, что при обсуждении будет учитываться опыт проведенного в декабре обмена.
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