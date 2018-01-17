В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы

18 Января 2018 07:10

Планируется обсуждение вопроса незаконно удерживаемых лиц. Об этом сообщила глава рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской Народной Республики Ольга Кобцева. Она уточнила, что при обсуждении будет учитываться опыт проведенного в декабре обмена.