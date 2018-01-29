В Минске с визитом еврокомиссар Йоханнес Хан

30 Января 2018 07:03

В Беларусь c визитом прибыл европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В ближайшие часы дипломат встретится с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. На повестке - торговля и инвестиции, а также задачи, согласованные на брюссельском саммите "Восточного партнерства".

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и Евросоюза, в том числе перспектива развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере международной и технической помощи, укрепление политического диалога по линии Беларусь - ЕС, а также другие аспекты отношений, которые представляют взаимный интерес".

В последний раз Йоханнес Хан посещал нашу страну в 2015. В канун нынешнего визита дипломат констатировал, что за несколько лет Беларусь и ЕС смогли значительно расширить свое сотрудничество.