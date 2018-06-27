В Минске прошла встреча трехсторонней контактной группы

Участники договорились о начале летнего перемирия на востоке Украины. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Перемирие, объявленное в связи с началом уборки урожая, вступает в силу с 1 июля. Также стороны конфликта в очередной раз подтвердили приверженность полному выполнению минских соглашений.

И сегодня в белорусской столице обсудили еще один конфликт - нагорно-карабахский. Глава МИД нашей страны Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы из России, США и Франции, а также с личным представителем председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Дипломаты проинформировали министра о ситуации в Закавказском регионе. Говорили и о возможном вкладе Беларуси в разрешение кризиса. Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году - на пике вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.