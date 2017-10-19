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В Минске прошла очередная встреча контактной группы по ситуации в Украине
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18 Октября 2017 21:03

В Минске прошла очередная встреча контактной группы по ситуации в Украине

Сегодня в Минске прошла очередная встреча контактной группы по ситуации в Украине. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в усилении интенсивности взаимных обстрелов. Контактная группа призывает стороны конфликта к сдержанности. По данным спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта в Украине увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей.

Также дипломат подчеркнул, что в преддверии наступления холодов будет уделено особое внимание положению гражданского населения на востоке страны.

  

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