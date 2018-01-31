31 Января 2018 17:01

В эти минуты в Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Ключевой вопрос – обмен пленными. Стороны пока не согласовали конкретную дату, однако в Киеве не исключают, что он состоится в феврале или марте. Также стороны обсудят соблюдение перемирия, политический аспект урегулирования конфликта и другие вопросы.