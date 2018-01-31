Политика
31 Января 2018 17:01
В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы
В эти минуты в Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Ключевой вопрос – обмен пленными. Стороны пока не согласовали конкретную дату, однако в Киеве не исключают, что он состоится в феврале или марте. Также стороны обсудят соблюдение перемирия, политический аспект урегулирования конфликта и другие вопросы.
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