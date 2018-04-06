В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе

4 Апреля 2018 17:00

В предыдущий раз она собиралась 14 марта, тогда было отмечено сокращение нарушений режима прекращения огня и уменьшение числа жертв среди гражданского населения.

Одной из главных тем заседания экономической рабочей группы стала мобильная связь. Продолжается рассмотрение вопросов водоснабжения. Решаются вопросы амнистии, местных выборов и обеспечения особого статуса самопровозглашённых ДНР и ЛНР.