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В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе
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4 Апреля 2018 17:00

В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе

В предыдущий раз она собиралась 14 марта, тогда было отмечено сокращение нарушений режима прекращения огня и уменьшение числа жертв среди гражданского населения.

Одной из главных тем заседания экономической рабочей группы стала мобильная связь. Продолжается рассмотрение вопросов водоснабжения. Решаются вопросы амнистии, местных выборов и обеспечения особого статуса самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

  

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