Политика
18 Апреля 2018 13:02
В Минске начинается заседание трехсторонней контактной группы
В Минске начинается заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В "Президент-Отеле" уже проходят встречи политических подгрупп. Главные темы - обмен пленными, улучшение условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, а также амнистия и реализация политического блока минских соглашений.
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