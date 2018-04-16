18 Апреля 2018 13:02

В Минске начинается заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В "Президент-Отеле" уже проходят встречи политических подгрупп. Главные темы - обмен пленными, улучшение условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, а также амнистия и реализация политического блока минских соглашений.