25 Апреля 2018 19:04

Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС требует не только национальных, но и международных усилий. Сегодня в МИД Беларуси состоялся брифинг, посвященный 32-й годовщине чернобыльской трагедии.

В мероприятии приняли участие главы дипмиссий и представители международных организаций. Наша страна последовательно привлекает внимание мировой общественности к чернобыльской проблематике, в том числе с трибуны ООН. В результате катастрофы на ЧАЭС Беларусь потеряла 485 деревень и поселков, поэтому чувствует себя ответственной за сохранение внимания к истории самой трагедии и бесценному опыту по преодолению последствий аварии.

Андрей Дапкюнас, замминистра иностранных дел Беларуси: "Мы благодарны международным учреждениям за помощь, которая оказывается и будет оказываться пострадавшим районам. Прежде всего в отрасли инвестиций, инноваций. Мы такой упор делаем сегодня в этой отрасли труда. Во-вторых, есть исключительно уникальный опыт, который накоплен страной в преодолении, изучении последствий чернобыльской трагедии. Мы считаем, что мы обязаны делиться этим с миром, мир в этом искренне заинтересован".

За последние 30 с небольшим лет Беларусь прошла путь от страны-получателя гуманитарной помощи до полноправного партнера и государства-эксперта.