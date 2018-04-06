В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию с расследованием дела об отравлении Скрипаля

4 Апреля 2018 13:02

Москва изучает ответы Организации по запрещению химоружия. В представительстве России отметили, что по существу был дан ответ лишь на один вопрос, какой - не уточняется. В эти минуты в Гааге в закрытом режиме проходит заседание по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. За ситуацией следит и МИД Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Беларусь была и остается категорическим противником применения химоружия. Виновные в таких преступлениях должны привлекаться к ответственности. Но вначале этих виновных нужно однозначно и достоверно установить. Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон и в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия даст информацию, на основании которой можно будет делать объективные выводы".

Сегодня также стало известно, что Госдепартамент США предложил Москве заменить высланных ранее дипломатов. Персонами нон-грата стали сразу 60 представителей России. Взамен Вашингтон рассчитывает на такие же ответные действия со стороны Москвы.