В.Макей: Беларусь за объективное расследование инцидента в Солсбери с привлечением всех заинтересованных сторон

6 Апреля 2018 17:01

За объективное расследование инцидента в Солсбери с привлечением всех заинтересованных сторон выступает Беларусь. Об этом по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Минске заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей. Дипломат отметил, что в ходе заседания ОЗХО в Гааге накануне позицию Беларуси поддержали около полутора десятков государств.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Мы категорически не приемлем применение химического оружия в любой форме, в любом месте, в любое время. У нас нет этого оружия, мы соблюдаем все соответствующие международные нормы, договоренности в этом плане. И, конечно же, мы против того, чтобы навешивать какие-то ярлыки прежде, чем будут получены конкретные убедительные аргументы и доказательства".