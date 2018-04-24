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В холле Овального зала народные избранники делились впечатлениями с журналистами
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24 Апреля 2018 15:04

В холле Овального зала народные избранники делились впечатлениями с журналистами

Получив исчерпывающие и искренние ответы, народные избранники не спешили расходиться и в холле Овального зала делились впечатлениями с журналистами, выделяя ключевые моменты Послания.

Подробности ежегодного Послания Президента к белорусскому народу и парламенту в наших следующих выпусках. Телеверсию, напомним, покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера. В связи с этим "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту 2018

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