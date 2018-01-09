В Беларуси сегодня началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

9 Января 2018 15:04

Количество претендентов на мандат станет известно в ближайшие дни. Только в Могилевской области в комиссии поступило 5 тысяч 305 пакетов документов. Самый высокий конкурс - в областном центре: три человека на место.

Михаил Свириденко, секретарь Могилевской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Могилевского городского Совета депутатов:

"В связи с тем, что у нас подача документов в последние дни была наиболее активная, то мы принимать решение по регистрации кандидатов будем чуть позже - после проверок соответствующих данных. Мы уже видим по представленным материалам, что будут и такие, кому будет отказано в регистрации".

Продлится регистрация до 18 января, после чего начнется агитация. Выборы в местные Советы пройдут 18 февраля.