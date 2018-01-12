В Беларуси продолжается кампания по выборам в местные Советы депутатов

13 Января 2018 21:05

Досрочно проголосовать можно будет с 13 по 17 февраля. Основной день - 18. Сейчас в Центризбиркоме продолжают проверять документы, которые подали потенциальные кандидаты.

Прошедшие этот этап претенденты на депутатский пост смогут приступить к агитации. Она продлится вплоть до основного дня голосования. Все активнее в политическую гонку вступают дамы. К примеру, только в Минске на депутатские мандаты претендуют около 100 женщин. В столице каждый седьмой претендент на пост моложе 30 лет. В Минске баллотируются несколько адвокатов и студентов, 2 директора кинотеатров, активны в нынешней кампании и предприниматели. Составить средний портрет кандидата в депутаты оказалось непросто.

Всего о желании вступить в борьбу за депутатский мандат заявили почти 23 тысячи человек. Кто из них продолжит предвыборную гонку, станет известно в конце следующей недели. Всего образовано чуть более 18 тысяч округов. Подробностями политической гонки с нашим телеканалом поделилась глава ЦИК. Полную версию интервью смотрите завтра вечером в "Главном эфире".