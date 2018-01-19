В Беларуси начинается очередной этап местных выборов - агитация

19 Января 2018 15:15

У претендентов есть возможность выступать в средствах массовой информации и знакомить избирателей со своими программами во время пикетов. Уже сегодня в столице и Минской области агитационные пункты появились на крупных площадках и около торговых центров. Высокий градус политической активности и в Центральном районе Минска. Причем кандидаты не только заявляют про себя, но и призывают прийти на избирательные участки.

Напомним, в Минске зарегистрировано 247 кандидатов в депутаты. В среднем на место в Мингорсовете претендуют 4 человека. Агитация продолжится до 17 февраля. Основной день голосования - 18 февраля.