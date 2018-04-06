Упрощен режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу

4 Апреля 2018 21:14

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу. Это даст жителям восточной Украины возможность спокойно и безопасно посещать кладбища и церкви. Как ожидается, открываться пункты пропуска будут на час раньше, а закрываться на один час позже. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе и поблагодарил все стороны за усилия в установлении пасхального перемирия.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

"Благодаря им с 30 марта число нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Однако достичь полного режима тишины во время римско-католической и протестантской Пасхи все-таки не удалось. Я призываю стороны в интересах населения приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после того. Напомню, что пасхальный период длится 40 дней".

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине пройдет в Минске 18 апреля.