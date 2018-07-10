У Минска и Риги есть все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества

10 Июля 2018

Об этом сегодня заявил спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко на встрече с латвийскими коллегами во главе с председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Айнарсом Латковскисом. На встрече обсуждалась и подготовка к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году примут Минск и Рига. Также у сторон есть возможность поделиться опытом в оборонной сфере, борьбе с коррупцией, наркотрафиком, нелегальной миграцией. Встречу продолжат сегодня в Министерстве внутренних дел.

Глава латвийской делегации подчеркнул необходимость укрепления контактов на разных уровнях, в том числе между парламентариями.

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