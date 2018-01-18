Политика
18 Января 2018 13:00
Центральный аппарат белорусского МИДа будет сокращен на треть
Оптимизация ведомства и приоритеты Беларуси на международной арене обсуждались во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Министра иностранных дел. Будут закрыты генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане. С другой стороны, прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. При этом дипломаты не снижают эффективность своей работы.
Александра Лукашенко интересовали результаты внешнеэкономической деятельности. Владимир Макей сообщил о позитивной тенденции - по итогам неполного 2017 года продажи за рубеж увеличились. Усилия дипломатов направлены и на диверсификацию белорусского экспорта.
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