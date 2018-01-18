Главная>>Политика>>Центральный аппарат белорусского МИДа будет сокращен на треть
Политика
RSS
Центральный аппарат белорусского МИДа будет сокращен на треть
Скачать Поделиться

18 Января 2018 13:00

Центральный аппарат белорусского МИДа будет сокращен на треть

Оптимизация ведомства и приоритеты Беларуси на международной арене обсуждались во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Министра иностранных дел. Будут закрыты генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане. С другой стороны, прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. При этом дипломаты не снижают эффективность своей работы. 

Александра Лукашенко интересовали результаты внешнеэкономической деятельности. Владимир Макей сообщил о позитивной тенденции - по итогам неполного 2017 года продажи за рубеж увеличились. Усилия дипломатов направлены и на диверсификацию белорусского экспорта.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =