Цели устойчивого развития станут главной темой парламентских слушаний

19 Декабря 2017 07:02

Они пройдут сегодня в Совете Республики. Более 100 участников обсудят реализацию процесса в экономической, экологической и социальной сферах, в том числе за счет механизмов государственно-частного партнерства. По итогам определят направления дальнейшей деятельности для достижения целей в Беларуси.

Напомним, в сентябре 2015 года страны ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включает 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и решение климатических проблем. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов в этом направлении. В частности, правительство одобрило Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития до 2030 года.