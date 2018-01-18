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Политика
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Тематические подгруппы по урегулированию конфликта на востоке Украины начали работу в Минске
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18 Января 2018 13:02

Тематические подгруппы по урегулированию конфликта на востоке Украины начали работу в Минске

Эта встреча - первая с начала года. На нее возлагают большие надежды. Среди главных тем – соблюдение перемирия, создание зон безопасности и новый этап обмена пленными.

  

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