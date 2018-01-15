14 Января 2018 21:24

Чуть более месяца остается до выборов депутатов местных Советов. О желании вступить в борьбу за депутатский мандат в этом году заявили почти 23 тысячи человек. Однако, кто именно продолжит предвыборную гонку, станет известно лишь к концу следующей недели.

До 18 января избиркомы по всей стране проверяют документы выдвиженцев. Под пристальным контролем их декларации о доходах и подписные листы.

На местные выборы этого года более активно пошел бизнес. Среди претендентов много пенсионеров и неработающих, а также экс-кандидат в президенты. Свежие цифры в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" озвучила глава ЦИК.

По словам Лидии Ермошиной, традиционно высоким конкурс будет в Минске. Однако, в некоторых регионах страны ситуация противоположная, много безальтернативных округов. В среднем же конкурс по Беларуси 2,4 человека.

Будут ли жизнеспособны местные выборы без участия в них трудовых коллективов и какая предвыборная гонка может начаться в следующем году. Глава ЦИК о том, кто и зачем идет на выборы (видео).